مراكز الشباب بالأقصر تقدم أنشطة ثقافية وألعاب ترفيهية فى رابع أيام العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مراكز الشباب فى مدن وقرى محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبير من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب"، حيث استمرت الفعاليات طوال أجازة العيد، حيث وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الهيئات خلال أيام العيد.

وتضمنت الاحتفالات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال الأسر وأطفالهم والعديد من الفقرات والبرامج والأنشطة المتنوعة يومياً، والتى تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، حيث يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن جانبه، أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة، وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال، والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبد الرؤوف محمد علي مدير إدارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب السلام باسنا.

فيما شهدت محافظة الأقصر، في أول يومين بعيد الأضحى المبارك تدشين فعاليات مبادرة "فرحتنا في لمتنا"، وذلك سعياً لإرساء المحبة والتآخي، ضمن مشروع التعايش بين أطفال أصحاب الديانات المختلفة بصعيد مصر، حيث تم دعم 50 طفلا وطفلة فى قرية الشعبية خلال العيد لإدخال البهجة في قلوبهم وتعليمهم قواعد التعايش السلمى بين المسلمين والأقباط فى جنوب مصر.



أنشطة ثقافية وألعاب ترفيهية في رابع أيام عيد الأضحى



توزيع الألعاب للأطفال فى مراكز الشباب



فرحة الأطفال فى مراكز الشباب خلال العيد



فعاليات أنشطة ثقافية وألعاب ترفيهية في رابع أيام عيد الأضحى