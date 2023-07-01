اليوم السابع
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إصابة اثنين في حريق بمخزن كراتين في مركز الواسطى ببنى سويف

السبت، 01 يوليو 2023 09:44 م
إصابة اثنين في حريق بمخزن كراتين في مركز الواسطى ببنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب إثنين في حريق بمخزن الكراتين مساء اليوم السبت، بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
 
 
 تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف إخطاراً بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل مخزن تجميع الكراتين في قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وسرعة نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة
 
 
دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحريق على رأس القوات حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق .
 
 واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من محمود جابر عبدالله، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى أثناء إخماد النيران، 15 سنة، وعبد الله سيد عطية محمد 55 سنة، مصاب بإختناق وجرى نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.
 
 

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