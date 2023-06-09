اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 01:20 م
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سقوط تشكيل عصابى فى الغربية تخصص فى النصب على راغبى السفر للخارج

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:02 م
سقوط تشكيل عصابى فى الغربية تخصص فى النصب على راغبى السفر للخارج ارشيفية - حملة امنيه
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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