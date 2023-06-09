وأوضح ممثل وزارة الدفاع البلجيكية - فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه سيتم شراء الذخيرة خصيصا من الصناعة العسكرية البلجيكية وتسليمها إلى أوكرانيا، وسترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات البلجيكية لأوكرانيا إلى 306.5 مليون يورو.



وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن بلاده لن تعلق توريد الأسلحة لأوكرانيا في انتظار توضيح سبب استخدام مسلحين أوكرانيين للبنادق الهجومية البلجيكية في هجوم على مقاطعة بيلجورود.



وقال ديدوندر إن بلجيكا أرسلت بالفعل أسلحة آلية صغيرة وخراطيش ومدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات ومدافع الهاون الثقيلة والمعدات الطبية ومعدات الحماية إلى كييف.