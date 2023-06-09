استقبال أكثر من 15 طن قمح فى شون وصوامع الأقصر منذ بدء موسم التوريد

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل مديرية التموين بمحافظة الأقصر ولجان فرز أعمال استلام القمح فى الشون والصوامع، وذلك بإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده كمية تزيد عن 15 طن قمح محلى ببنكر إسنا وشونة أرمنت، ضمن موسم توريد القمح الذى بدأ 18 أبريل لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وقامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتى تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتى 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كل السبل التى تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب وزن 150 كيلو إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، والتي تعتبر خطوة هامة لتحفيز المزارعين، وأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي يساهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يساهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية و تحقيق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، والأمر الذي يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج، كما سيشجع أيضاً المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلاً.

ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100% من المستهدف، وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي ( الفترة الأولى ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساء، وحال وجود أي تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفي حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية " اسنا – أرمنت " سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر، كما تم في العام الماضي، وتعمل المديرية على إزالة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.