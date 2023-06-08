معلومات عن آبار المياه الإرتوازية فى سوهاج لخدمة 615 ألف نسمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج دائما لتحسين خدماتها وتحسين جودتها ومن هذا المنطلق بدأت الشركة فى أعمال إحلال وتجديد 35 بئر مياه إرتوازية خلال العام الحالى 2023 - 2024 بتكلفة تبلغ 9.6 مليون جنيه.

الهدف من عملية التجديد هو زيادة المياه المنتجة وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين فى جميع الأوقات، وفى التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن عملية التجديد وعدد الآبار وعدد المواطنين المستفيدين من المشروع.

1 - 4 آبار بمركز طما لخدمة 32 ألف نسمة.

2 - 7 آبار بمركز المراغة لخدمة 160 ألف نسمة.

3 - 4 آبار بمركز جهينة لخدمة 23 ألف نسمة.

4 - 6 آبار بمركز المنشاة لخدمة 160 ألف نسمة.

5 - 2 بئر مياه بمركز طهطا لخدمة 20 ألف نسمة.

6 - 6 آبار بمركز جرجا لخدمة 120 ألف نسمة.

7 - 6 آبار بمركز البلينا لخدمة 100 ألف نسمة.