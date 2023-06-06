9.6 مليون جنيه لإحلال وتجديد 35 بئر مياه ارتوازى لزيادة كميات المياه المنتجة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب سوهاج اعمال احلال وتجديد 35 بئر مياه إرتوازى جديد خلال العام الحالى 2023 - 2024 بتكلفة تبلغ 9.6 مليون جنيه وذلك بهدف زيادة المياه المنتجة وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين فى جميع الاوقات.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف أنه تبلغ الطاقة التصميمية لكل بئر 25 لتر لكل ثانية وان أعمال التنفيذ تستمر لمدة ستة أشهر تبدا فى مايو الجارى وتنتهى فى نوفمبر من نفس العام.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه أعمال الاحلال والتجديد لتلك الابار بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج حيث يتم تنفيذ 4 أبار بمركز طما لخدمة 32 ألف نسمة و 7 أبار بمركز المراغة لخدمة 160 ألف نسمة و 4 أبار بمركز جهينة لخدمة 23 ألف نسمة و 6 أبار بمركز المنشاة لخدمة 160 ألف نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ بئرى مياه بمركز طهطا لخدمة 20 ألف نسمة و 6 أبار بمركز جرجا لخدمة 120 ألف نسمة و 6 أبار بمركز البلينا لخدمة 100 ألف نسمة.