مصرع عامل عقب تعرضه لصعق كهربائى بسوهاج

لقى عامل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه صعقا بالتيار الكهربائى أثناء قيامه بالعمل بمحل دواجن بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بصدمة عصبية نتيجة إصابته بصعق للتيار الكهربائى وتم نقل للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول المدعو علي م ق - علي 15 سنة عامل بمحل دواجن ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال والده محمود ق ع ا 44 سنة تاجر خضروات وخيري ع ع ع 23 سنة مالك محل دواجن ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء عمل المذكور بمحل دواجن ملك الثاني لامست يده أحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقة ووفاته ونفي الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة .