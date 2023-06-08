مراكز الشباب الحسينية بالشرقية تستقبل قوافل طبية مجانية ضمن حياة كريمة

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن عددا من مراكز الشباب بقرى حياة كريمة فى مركز الحسينية ستشهد تنظيم قوافل طبية مجانية، ضمن الحملة الطبية التخصصية على مدار العام، وفقا للجدول الزمنى لتنفيذ الحملات الطبية، والتى سوف تنفذ بعدد 60 قافلة تستهدف 500 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

وتتضمن القوافل الطيبة تخصصات (أطفال - باطنة - جراحة - عظام - أنف وأذن وحنجرة - نساء)، إضافة إلى توفير العلاجات المناسبة للحالات التى سوف يتم الكشف عليها من خلال الصيدلية الخاصة بالقافلة الطبية.

وأضاف الدكتور محمود عبد العظيم أنه تم تنظيم قافلة بمركز شباب سعود وأخرى بمركز شباب سماكين الغرب، وثالثة جارى التنسيق لها طبقا للجدول المقرر.