وزيرا الشباب والرياضة والهجرة يشهدان الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة

كتب: محمد الأحمدى

شارك منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، فى حضور قداس عشية احتفال الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر الذى يترأسه قداسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأن بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.

وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة