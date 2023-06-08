محافظ شمال سيناء يشيد بدور الغرفة التجارية فى توفير السلع للمواطنين

شمال سيناء - محمد حسين

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بدور الغرفة التجارية فى توفير السلع الأساسية والمأكل والمشرب خلال الظروف التى مرت بها المحافظة.

وقال المحافظ خلال افتتاح تطوير مبنى الغرفة التجارية فى العريش بحضور عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، عضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها والتجار والقيادات الشعبية، فضلًا عن رحمى بكير عضو مجلس النواب، :"أن الغرفة كان لها دور كبير فى محاربة الإرهاب من خلال توفير متطلبات المواطنين خلال العملية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار المحافظ إلى التعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية لحصول المواطن على الاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة، إذ أن الغرفة تساهم فى ضبط الأسواق فى محافظة شمال سيناء.

من جانبه قال عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مبنى الغرفة يضم طابقين على مساحة 320 متر مربع، وتضم قاعة استقبال، 4 مكاتب إدارية، قاعتين للاجتماعات، غرفتين للأرشيف.

أضاف مطر أنه تم تطوير الغرفة بمبلغ 1.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا والاثاث، فضلًا عن ميكنة الخدمات التى تقدمها للتجار لتوفير الوقت والجهد.

ووجه مطر الشكر لمحافظ شمال سيناء على دعمه للتجار، لافتًا إلى أن الغرفة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المشروعات التنموية الكبرى التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وعلى رأسها تطوير ميناء العريش البحرى.

من جانبه طالب رحمى بكير، عضو مجلس النواب، بتسهيل إجراءات استخراج السجل التجارى، وانشاء صندوق لرعاية التجار، وتخصيص قطعة أرض لأقامه مبنى مستقل خاص بالغرفة التجارية، مطالبًا التجار بالعمل على خفض الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنين.