محافظ شمال سيناء يسلم هدية الرئيس شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه للأم المثالية

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السيدة، ابتسام حسن حسين، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها.

كما سلم المحافظ الأم المثالية وسام الكمال من الطبقة الثانية من رئيس الجمهورية وشهادة تقدير، تقديرًا لما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، في حضور على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

وقدم المحافظ التهنئة للأم المثالية، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء وتضحيات ورعاية أبنائها الأربعة، خاصة أن إحداهن من ذوي القدرات الخاصة، ما أهلها للحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

ووجه المحافظ عظيم الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على رعاية أبنائه من مختلف المحافظات وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء، فضلًا عن تقديره للمرأة المصرية، وخاصة الأم المصرية لجهودها في رعاية أبنائها والحفاظ علي أسرتها.

من جانبه أكد علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة عدد 15 سيدة، انطبقت الشروط علي 9 سيدات وتم اختيار سيدتين منهن وإرسال طلبيهما للوزارة لاختيار إحداهن كأم مثالية على مستوى المحافظة، حيث تم اختيار السيدة ابتسام حسن حسين الأم المثالية علي مستوي المحافظة.





