الصداع بعد التمرين.. اعرف سبب حدوثه وكيفية الوقاية منه

كتبت ميرفت رشاد

الصداع الناتج عن التمارين الرياضية يحدث أثناء أو بعد فترة من النشاط البدني المكثف مثل الجري أو رفع الأثقال ، في حين أن الأعراض تختلف من شخص لآخر ، فإن الصداع الناتج عن الإجهاد عادة ما ينطوي على شعور نابض على جانبي الرأس ، والذي يصفه البعض بأنه يشبه الصداع النصفي ، يمكن أن تستمر في أي مكان من بضع دقائق إلى يومين، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من نوبات صداع متعددة، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".

وأجريت دراسة على أعداد صغيرة من الأشخاص ، أن هذا الصداع أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 40 عامًا، على الرغم من أنه غالبًا ما يبدأ قبل سن الثلاثين، والرجال كانوا أكثر عرضة للصداع ، حيث يمثلون حوالي 80 ٪ من العدد القليل من المرضى المشاركين، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بها .

لماذا يحدث؟



عندما نمارس الرياضة ، يزداد تدفق الدم إلى الدماغ للتأكد من أنه يحتوي على ما يكفي من الأكسجين للحفاظ على حركة الجسم، لكن هذا يعني أيضًا أن هناك زيادة في كمية ثاني أكسيد الكربون والحرارة التي تحتاجها أدمغتنا للتخلص منها، وللتعامل مع هذا الأمر ، تتوسع أوعيتنا الدموية وهذا التمدد يمكن أن يسبب الألم.

نظرًا لأن كل شخص لديه تشريح ووظائف مختلفة ، فقد تكون المتطلبات الإضافية التي تفرضها أماكن التمارين على نظام الدورة الدموية لدى بعض الأشخاص كافية لإحداث صداع، لكن بالنسبة للآخرين ، قد تسبب بعض الحالات الصداع الناتج عن الإجهاد.

نظرًا لأن الطقس الحار والرطب يزيدان بالفعل من درجة حرارة الدماغ ، فإن إضافة التمارين إلى المزيج تجعله أكثر سخونة ، مما يؤدي إلى تورم أكبر في الأوعية الدموية ، قد يفسر هذا سبب إصابة بعض الأشخاص بالصداع النابض المميز عند ممارسة الرياضة في يوم حار فقط.

كما أن التدريب على المرتفعات يزيد من احتمالية الإصابة بالصداع الناتج عن الإجهاد، هذا بسبب انخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين في المرتفعات، وهذا يعني أن المزيد من الدم يجب أن يذهب إلى الدماغ لتزويده بكل الأكسجين الذي يحتاجه ، مما يسبب التورم والألم.

قد يكون الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بصداع الإجهاد. ربما يرجع ذلك إلى أن نفس التغييرات التي تسبب الصداع النصفي - مثل التغيرات في حجم الأوعية الدموية - تشارك أيضًا في صداع الإجهاد.

كيفية منعه



سوف يختفي صداع الإجهاد بعد فترة وجيزة من التوقف عن التمرين، عادة ما يكون هذا في غضون ساعة أو ساعتين ، بمجرد انخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض الطلب على الأكسجين من الدماغ،

ولكن إذا كان صداعك مرتبطًا أيضًا بالجفاف ، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً حتى يتم تجديد مستويات السوائل لديك، يستغرق هذا عادةً حوالي ثلاث ساعات.

إذا استمرت الأعراض أو كان صداعك مؤلمًا بشكل خاص ، فقد تساعدك مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ،ولكن إذا كان صداع الإجهاد تجربة شائعة بالنسبة لك ، فقد ترغب في التحدث إلى طبيبك حول تجربة بعض الأدوية الموصوفة التي قد تقلل الأعراض وفي بعض الحالات تقلل من فرص حدوث هذا الصداع.

يُعتقد أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة بعد فترة طويلة من الخمول قد تسبب صداعًا بسبب الإجهاد ، لأن نظام القلب والأوعية الدموية لديك غير لائق بما يكفي للتعامل مع المتطلبات.

هذا هو السبب في أنه من الجيد العودة إلى التمرين تدريجيًا إذا لم تكن قد مارست الرياضة لفترة من الوقت، من الجيد أيضًا أن تقوم بالإحماء تدريجيًا في كل مرة تمارس فيها الرياضة لمساعدة جهازك الدوري على التكيف مع التغيرات في ضغط الدم وتدفقه.