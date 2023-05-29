8 علاجات منزلية لصداع المعدة.. منها النعناع والزنجبيل

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الصداع المعدي ، المعروف أيضًا باسم الصداع الهضمي أو الصداع النصفي المعدي المعوي ، صعباً بشكل لا يصدق ، مما يسبب ألمًا نابضًا وانزعاجًا في الرأس وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض في الجهاز الهضمي.

غالبًا ما يحدث هذا الصداع بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات أو عسر الهضم، في حين أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن توفر راحة مؤقتة، يبحث العديد من الأفراد عن بدائل طبيعية للتحكم في الصداع المعدي.

العلاجات المنزلية لصداع المعدة

فيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع المعدي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

1. النعناع

يستخدم النعناع منذ فترة طويلة لتهدئة أمراض الجهاز الهضمي، مما يجعله خيارًا شائعًا لعلاج الصداع المعدي، يحتوي على المنثول الذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الأعراض مثل الانتفاخ والغازات، يمكن أن يؤدي احتساء كوب من شاي النعناع أو استخدام زيت النعناع الأساسي موضعيًا على الصدغ إلى التخفيف من صداع المعدة.

2. الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقد استخدم لعدة قرون لتخفيف الانزعاج الهضمي، يمكن أن يقلل بشكل فعال من الغثيان ويخفف الصداع المرتبط بمشاكل الجهاز الهضمي، يمكنك تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة ، مثل شاي الزنجبيل الطازج أو كبسولات الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل المبشور إلى وجباتك.

3. البابونج



يشتهر شايالبابونج بآثاره المهدئة والمهدئة، يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي، وتخفيف أعراض الجهاز الهضمي وتقليل شدة الصداع المعدي، ارتشف كوبًا دافئًا من شاي البابونج أثناء أو بعد الوجبات لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الصداع.

4. خل التفاح



خل التفاح هو علاج طبيعي يمكن أن يساعد في موازنة مستويات حمض المعدة ، ويساعد في الهضم ويمنع الصداع المعدي، امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من العسل، اشرب هذا الخليط قبل الوجبات لدعم عملية الهضم وتقليل حدوث الصداع المعدي.

5. بذور الشمر



تستخدم بذور الشمر لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الصداع المعدي، تحتوي هذه البذور على مركبات يمكنها إرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ ومنع الصداع، امضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات أو انقعها في الماء الساخن لتحضير شاي مهدئ.

6. مزيج زيت النعناع والخزامى العطري



يمكن أن يكون مزيج من النعناع وزيوت اللافندر الأساسية علاجًا فعالًا لصداع المعدة، امزج بضع قطرات من كل زيت مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند ، وقم بتدليك المزيج برفق على الصدغ والجبهة. كلا الزيتين لهما خصائص مهدئة يمكن أن تخفف من آلام الصداع وتعزز الاسترخاء.

7. الترطيب والتغييرات الغذائية



الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الصداع المعدي، يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم في طرد السموم ودعم عملية الهضم الصحية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي التي تسبب صداع المعدة.

8. تقنيات إدارة الإجهاد

الإجهاد هو سبب شائع للصداع المعدي، يمكن أن يساعد دمج تقنيات إدارة الإجهاد مثل تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو النشاط البدني المنتظم في تقليل مستويات التوتر والوقاية من الصداع، ابحث عن الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء لتعزيز الرفاهية العامة.

قد يكون من الصعب التعامل مع صداع المعدة ، ولكن دمج هذه العلاجات المنزلية الطبيعية في روتينك يمكن أن يوفر الراحة ويعزز صحة الجهاز الهضمي. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الاستجابات الفردية قد تختلف ، ويُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص المناسب والتوجيه بشأن إدارة الأعراض.

من خلال تبني نهج شامل يجمع بين العلاجات الطبيعية والتغييرات الغذائية وإدارة الإجهاد ، يمكنك أن تجد الراحة من صداع المعدة والتمتع برفاهية عامة محسنة.