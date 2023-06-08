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التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد الغش

الخميس، 08 يونيو 2023 10:06 ص
التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد الغش وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الاثنين المقبل، حيث تضم الغرفة فريق مكافحة الغش، وتكون مهمته الرئيسية تتبع ورصد أى صفحات تقوم بالترويج للغش أثناء عقد الامتحانات، كما يقوم أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء اللجان فى حالة حدوث أى مشكلة أو أزمة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.
 
ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 

التربية والتعليم

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فريق مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة



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