رئيس مدينة بورفؤاد: محطة الرفع الصحى الجديدة تعمل بطاقة استيعابية 20 ألف متر

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم الأربعاء ، محطة رفع صرف صحي منطقة الإسكان الاجتماعى، والتى تم إنشاؤها لخدمة المناطق السكنية الجديدة، رافقه خلال الجولة المهندسة عزيزة طايع مدير قطاع بورسعيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جاء ذلك خلال جولة الموسعة لمتابعة اّخر تطورات الأعمال الجارية للعديد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل مدينة بورفؤاد.

واستمع عامر إلى شرح تفصيلي من المسئول عن المشروع حول الأعمال الإنشائية للمشروع، وكذلك البدء في توصيل مطابق الصرف الصحي محيط عقارات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء مشروع الـ 9000 بمحطة رفع الإسكان الإجتماعي بواقع 400 مطبق خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد عامر على الالتزام بالموعد الزمنى المحدد لتشغيل المحطة، موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على إنشاء المشروع لافتتاحه في أقرب وقت، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للمشروعات الخدمية التي تساهم فى الإرتقاء بحياة المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وتابع: أن المحطة الجديدة تعمل بطاقة إستيعابية ٢٠ ألف م٣ فى اليوم ، وتأتى ضمن عدد من محطات رفع صرف صحي التى تم إنشاؤها مؤخراً لخدمة المشروعات الجديدة، و إنهاء مشكلات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر كثافة سكانية.