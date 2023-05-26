جبال الملح فى بورفؤاد تجذب الزوار من مختلف المحافظات وسط فرحة الأطفال.. صور

كما حرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحى، والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً.

واستقبلت جبال الملح الزائرين مرة أخرى سواء من أبناء المدينة أو من المحافظات الأخرى، وذلك بسبب أعمال الصيانة داخل شركة النصر للملاحات والتي استمرت قرابة شهرين، حيث يحرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحى.