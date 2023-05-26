جبال الملح فى بورفؤاد تجذب الزوار من مختلف المحافظات وسط فرحة الأطفال.. صور

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال كبير من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، وسط توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، بالإضافة إلى استقبال مرفق المعديات للزائرين والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذى يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.
كما حرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحى، والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً.
واستقبلت جبال الملح الزائرين مرة أخرى سواء من أبناء المدينة أو من المحافظات الأخرى، وذلك بسبب أعمال الصيانة داخل شركة النصر للملاحات والتي استمرت قرابة شهرين، حيث يحرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحى.
بورفؤاد مزار سياحى لعشاق جبال الملح
توافد الزائرين على جبال الملح بمدينة بورفؤاد
جبال الملح تنافس جبال الجليد بأوروبا
جبال الملح قبلة السائحين فى مدينة بورفؤاد
مرفق المعديات يستقبل زوار مدينة بورفؤاد
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