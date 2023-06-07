تحرير 80 محضرًا تمونيًا متنوعًا للمخالفين من التجار بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، من تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجار، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالأسعار المناسبة، ومنع الغش التجاري.

وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم التأكيد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومنافذ بيع السلع المختلفة، للتأكد من قوائم الأسعار الاسترشادية لبيع السلع، والتعرف علي مدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التي شهدتها المدن والقرى، أسفرت عن تحرير 80 محضرا متنوعا للتجار المخالفين بالمدن والقري، لعدم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية، وعرض سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، وغيرها من المخالفات المتنوعة.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية، مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضبط الأسواق، ورصد المخالفات وتكثيف الرقابة على المخابز والمجازر، للحفاظ على صحة المواطنين.