اليابان: تحذيرات للمواطنين من الكوارث الناجمة عن الأمطار الموسمية

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حذرت السلطات اليابانية المواطنين اليوم الأربعاء من الانزلاقات الأرضية وغيرها من الكوارث التي قد تنجم عن الأمطار الموسمية التي يتوقع أن تضرب غرب البلاد وبعض السواحل الشرقية من يوم غد الخميس وحتى يوم الجمعة.



وتقول وكالة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشتد كثافة الأمطار في المناطق التي تعرضت لأمطار قياسية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه حتى الكميات الطفيفة من الأمطار قد ترفع مخاطر وقوع الانهيارات الطينية بها.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هيئة الأرصاد نصحت المواطنين بالحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة، كما حثت المواطنين على اتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل اشتداد هطول الأمطار ومتابعة معلومات الطقس وإنذارات الإجلاء.