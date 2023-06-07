أخبار مصر.. رئيس الوزراء: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجارى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جولة خارجية مهمة تشمل ثلاث دول أفريقية في منطقة الجنوب الأفريقي، هي: أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، وذلك في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، حيث ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر قطارات أسبوع عيد الأضحى من الغد.. تفاصيل





أكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم الحجز المسبق إجازة عيد الأضحى المبارك، قبل أسبوع من العيد، وفقا لجدول التشغيل الطبيعى للقطارات، وذلك على النحو التالى.

فتح الحجز يوم 8 /6 للسفر يوم 22 /6

الحجز يوم 9/ 6 للسفر يوم 23 / 6

الحجز يوم 10 /6 للسفر يوم 24 /6

الحجز يوم 11 /6 للسفر يوم 25 /6

الحجز يوم 12 / 6 للسفر يوم 26 /6

الحجز يوم 13 / 6 للسفر يوم 27 / 6

الحجز 14 / 6 للسفر يوم 28 / 6.

وقبل العيد بأيام يتم الدفع بقطارات إضافية حسب نسب الإقبال ويكون الحجز عليها قبل السفر بيوم.

ومن المقرر أن يتم تشغيل قطارات مخصوص وقطارات تالجو يوميا على خط الصعيد، بالإضافة إلى تشغيل قطارات خاصة مكيفة وقطارات درجة 3 مكيفة.





التعليم لطلاب الثانوية العامة: نقل رقم نموذج الأسئلة بورقة البابل شيت



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة ضوابط بشأن تعامل طلاب الثانوية العامة مع بوكليت ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت أثناء عقد الامتحانات، موضحة أنه متاح للطالب أن يقوم بكتابة خطوات للحل في ورقة الأسئلة ولكن لا بد من نقلها إلى كراسة الإجابة، لأنه سيتم تصحيح ورقة الإجابة فقط، كما يجب على الطالب نقل وكتابة رقم نموذج الأسئلة في ورقة البابل شيت، موضحة لو أن رقم نموذج الأسئلة "أ" يسجل الطالب رقم "أ" في نموذج البابل شيت ولو "ب" يقوم بوضعه في ورقة البابل شيت و"ج " يكتبه في كراسة الإجابة وأيضا نموذج رقم "د".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.





الإسكان تطرح 361 وحدة سكنية بمساحات تصل لـ155 مترا فى 4 مدن جديدة



أعلن اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ).

وأوضح اللواء وليد البارودي، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج ، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، بإستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024 ، مشيراُ إلى أنه في حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة .

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيهاً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي ( 3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر).





الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال اليوم.. وتحذير شديد من طقس الغد



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم، سيبدأ تغيرا في الحالة الجوية عن الأيام الماضية، حيث تبدأ كتل هوائية صحراوية تؤثر علينا ويكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة والعظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: "سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد في فترات النهار".

وتابعت: "في فترات الليل سترتفع درجات الحرارة والصغرى ستكون 25 درجة مئوية، وسيكون نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة اليوم في أقصى الغرب بمطروح وسلوم وسيوة وقد يؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية، وفي الغد سيتقدم المنخفض الجوي إلى المناطق الداخلية وسيكون غدا الخميس ذروة الحالة الجوية ويؤثر علينا بأتربة ورمال مثارة في أغلب المحافظات الشمالية وسرعات الرياح تتجاوز 45 كم على الساعة وستنخفض وتتدهور الرؤية الأفقية في معظم المحافظات الشمالية وبخاصة على الطرق الصحراوية والسريعة والأماكن المكشوفة وستكون الشدة أقل مما حدث في المرة الماضية".





سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 2345 جنيها للجرام عيار 21



شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوطا محدودا بحوالي 5 جنيهات ليسجل 2345 جنيها مقابل 2350 جنيها أمس الثلاثاء، وسط تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة في حين يواصل السعر العالمي للذهب انخفاضا طفيفا لتسجل الأونصة الذهب 1962 دولار.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2345 جنيها.

عيار 18 يسجل 2010 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2680 جنيها.

الجنيه الذهب 18760 جنيه.

عادت أسعار الذهب اليوم إلى الانخفاض بعد يومين من الارتفاع الحذر، حيث تتأثر تداولات المعدن النفيس بنطاق ضيق من التداول ناتج عن غياب العوامل المحركة للأسعار في الأسواق وذلك مع تأهب الأسواق لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.