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تجهيز وفرش لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات الإثنين المقبل.. صور

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:20 م
تجهيز وفرش لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات الإثنين المقبل.. صور تجهيز وفرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس الاستعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل، حيث تم فرش الفصول بالمقاعد وتنظيفها وتجهيز غرف العزل الطبية، فيما تابعت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة تنظيف المدارس وتجهيزها والتأكد من توافر كافة المستلزمات التي يحتاجها رؤساء اللجان وأيضا الطلاب أثناء سير وعقد الاختبارات.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.
 
ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
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 الدكتورة إيمان عبد الله مدير إدارة القاهرة الجديدة
 
 

التربية والتعليم

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