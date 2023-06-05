يمكن للأضواء الزرقاء إلحاق الضرر بعينيك.. اعرف كيف تمنع ذلك

كتبت إيناس البنا

نحن جميعًا نعمل ونعيش في العصر الرقمي، وهذا يعني أننا إما نتعرض باستمرار للأضواء الزرقاء من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية أو من الشمس، وفي كلتا الحالتين، فهو أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل تلف خلايا شبكية العين، ومشاكل الرؤية، وإعتام عدسة العين، وسرطان العين، وما إلى ذلك.

ووفقًا لتقرير موقع "healthsite"، هناك بعض النصائح التي تمنع حدوث ذلك.

غسل عينك بالماء البارد

قد يكون من المفيد غسل عينيك بشكل متكرر بالماء البارد.

20-20-20 قاعدة

عندما تعمل، اتبع قاعدة 20-20-20، بموجب هذه القاعدة، من المفترض أن توقف عملك كل 20 دقيقة وأن تنظر إلى أي شيء آخر غير جهازك لمدة ثانيتين، لأخذ هذا التمرين قليلاً، يمكنك التركيز على الأشياء البعيدة لأن هذا تمرين جيد لعينيك.

البس نظارات القراءة

توجد هذه الأنواع الخاصة من النظارات التي صممها الأطباء لإبعاد الأضواء الزرقاء، تأكد من أنك كنت عليها عند استخدام أي جهاز.

البس نظارة شمسية

ارتدِ دائمًا نظارات شمسية أو عدسات عالية الجودة عندما تكون بالخارج.

استشر الطبيب

تأكد من فحص عينيك بين الحين والآخر، هذا أمر بالغ الأهمية لأن عينيك حساسة للغاية وأكثر عرضة للكثير من الأوساخ والأشعة فوق البنفسجية والتلوث والأضواء الزرقاء.