طرق الحصول على ليلة نوم جيدة..أبرزها تجنب الضوء الأزرق والمشروبات المنبهة

كتبت إيناس البنا

يلعب النوم دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتك، فعندما لا تنام جيدًا ، يمكن أن يؤثر ذلك على صحتك وكذلك على عقلك.

لا يمكن لعقلك أن يعمل بشكل صحيح إذا لم يكن مرتاحًا جيدًا وقد يؤدي ضعف أداء الدماغ إلى ضعف الأداء في العمل ويؤدي أيضًا إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

في بعض الأحيان وفقا لتقرير موقع " timesnownews"، قد يكون من الصعب عليك النوم، لكن الحصول على ليلة نوم جيدة أمر مهم لأنه يساعد في تحسين أداء الهرمونات والإنزيمات.

أيضًا ، يمكن أن يعمل العقل والجسم في حالة راحة جيدة مما يؤدي إلى نتائج أفضل في العمل وكذلك في المنزل، ومع ذلك ، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي قد تعوق نومك وقد ينتهي بك الأمر بالحرمان من النوم، وقد تكون هذه بعض الأسباب التي تفسد نومك ليلاً ، فتجنبها للحصول على نوم جيد ليلاً.

أسباب تعيق النوم

تجنب الضوء الأزرق في المساء والليل:



عندما تتعرض للضوء الأزرق، يميل جسمك إلى الاعتقاد بأن الوقت نهار وينتج كمية أقل من الميلاتونين، وعندما ينتج جسمك كمية أقل من الميلاتونين ، قد يكون من الصعب عليك النوم في الليل، لذلك ، من الأفضل أن تقلل من وقت الشاشة في المساء وهذا يشمل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين في وقت متأخر:



عندما تشرب المشروبات المحتوية على الكافيين، فإنها تمنح جسمك الطاقة وتنشط الجهاز العصبي مما يساعدك على العمل طوال اليوم، ومع ذلك، فإن شرب المشروبات المحتوية على الكافيين في وقت متأخر من اليوم قد يحفز جهازك العصبي وقد يتسبب ذلك في إعاقة نومك، من الأفضل تجنب شرب هذه المشروبات قبل النوم مباشرة.

تجنب ممارسة التمرين قبل النوم مباشرة:



قد يساعدك التمرين قبل النوم بحوالي 3-4 ساعات على الحصول على نوم جيد. ومع ذلك ، قد لا تكون ممارسة الرياضة قبل الخلود إلى الفراش خيارًا جيدًا لأنها تزيد من يقظتك وبعض الهرمونات التي قد تعيق نومك.