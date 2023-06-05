"خناقة" علي أولوية المرور فى سوهاج.. والأمن يضبط 6 بينهم 3 مصابين

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم أول سوهاج بين طرفين بسبب خلافات أولوية المرور بالطريق العام، نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم،ـ وتم ضبط طرفى المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث قسم شرطة أول سوهاج وضباط وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة القسم، بين طرف أول "أحمد ف ا ا" 55 سنة بالمعاش مصاباً بنزيف فى المخ واشتباه ما بعد الارتجاج و"مصطفي ا ف ا" 25 سنة عامل بأجر مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، و"محمد ا ف ا" 29 سنة عامل بأجر مصاباً بكدمة فى فروة الرأس "وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وطرف ثان "عبد الحميد م ا ع" 29 سنة مزارع، و"محمود م ا ع" 23 سنة مزارع، و"أحمد م ا ع" 31 سنة سائق شقيقي الأول، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني " عصا شوم " وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، واتهم الثاني والثالث من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.