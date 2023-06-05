انقطاع الطمث.. 4 نصائح لتجنب السمنة لدى النساء فى منتصف العمر

كتبت ميرفت رشاد

يبدأ انقطاع الطمث عادةً للنساء في سن 45 و55 عامًا، ما يعني توقف المبايض عن إطلاق البويضات للتخصيب، يمكن للمرأة أن تمر فى هذه المرحلة بتغيرات جسدية ونفسية وهرمونية متعددة في الجسم، إحدى المشكلات الشائعة هي الميل إلى السمنة أو زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث، وإليك الأسباب وفقا لما نشره موقع " healthshots".

لماذا تكتسب النساء الوزن أثناء انقطاع الطمث؟

1. التغيرات الهرمونية

ترجع زيادة الوزن في فترة انقطاع الطمث إلى التغيرات الهرمونية المستمرة في الجسم، مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث، يعيد الجسم توزيع الدهون من الفخذين إلى البطن، هذا التحول في توزيع الدهون يزيد من خطر الإصابة بالدهون الحشوية، والتي ترتبط بمشكلات صحية مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

2. فقدان كتلة العضلات

مع اقتراب النساء من سن اليأس، غالبًا ما يكون هناك فقدان في كتلة العضلات، ما قد يؤدي إلى انخفاض في معدل الأيض الكلي، هذا الانخفاض في معدل الأيض يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أقل أثناء الأنشطة اليومية ، مما يسهل تراكم الوزن الزائد.

3. عوامل نمط الحياة

يمكن أيضًا أن تُعزى زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث إلى عوامل نمط الحياة مثل انخفاض النشاط البدني ، وخيارات النظام الغذائي السيئة ، ومستويات التوتر المرتفعة، أثناء انقطاع الطمث ، قد تشعر بعض النساء بتغيرات في الشهية والرغبة الشديدة وإشارات الجوع.

كيف تتحكم في الوزن أثناء انقطاع الطمث؟

- التمرين هو المفتاح

يجب أن تمارس النساء نشاطًا بدنيًا منتظمًا لأنه ضروري للتحكم في الوزن أثناء انقطاع الطمث، يمكن أن تساعد التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات في حرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة بشكل عام، يمكنك أيضًا ممارسة تمارين القوة لأنها مهمة لبناء كتلة عضلية خالية من الدهون ، مما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يمكنك أيضًا القيام بهذه التمارين لتقليل دهون البطن بعد انقطاع الطمث .

- حافظ على مستويات التوتر تحت السيطرة

يمكن أن يساهم الإجهاد المزمن في زيادة الوزن ويجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة خلال هذه الفترة، يمكن أن يساعد الانخراط في أنشطة الحد من التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الهوايات في استرخاء عقلك وتعزيز الرفاهية العامة.

- تناول نظام غذائي يحتوي على العناصر الغذائية المناسبة

يعد اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي أمرًا ضروريًا للتحكم في الوزن أثناء انقطاع الطمث، يجب أن ينصب تركيزك الكامل على تناول الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، إن الحد من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات عالية السعرات الحرارية سيعمل كعجائب لجسمك.

- العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)

بالنسبة لبعض النساء، قد يُوصى بالعلاج بالهرمونات البديلة للتخفيف من أعراض سن اليأس والمساعدة في التحكم في الوزن، يتضمن العلاج التعويضي بالهرمونات استخدام الإستروجين أو مزيج من الإستروجين والبروجسترون لتكملة مستويات الهرمون المتدنية في الجسم.