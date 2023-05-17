التغيرات الجسدية للمرأة فى مرحلة انقطاع الطمث ونصائح صحية

كتبت إيناس البنا

سن اليأس هو مرحلة لا مفر منها في حياة المرأة، يشير إلى نهاية سنوات الإنجاب وبداية مرحلة جديدة، يشار إليها على أنها فترة انتقالية، أو فترة قد تتحمل فيها المرأة تغيرات جسدية وعاطفية يمكن أن تكون محيرة ومربكة، يعرف سن اليأس بأنه الإنهاء الدائم لدورة الطمث لدى المرأة، هذه مرحلة طبيعية تحدث بين سن 40 إلى 50 عامًا.

التغييرات الجسدية المصاحبة لانقطاع الطمث



وفقا لموقع " onlymyhealth"، أثناء انقطاع الطمث ، تتوقف وظيفة المبيض ويحدث نقص في هرمون الاستروجين ، وتبدأ الأعراض في الظهور تدريجيًا، التغييرات الأساسية فريدة وتختلف من شخص لآخر ، ويمكن أن تظهر مع:

هبّة حرارة

تقلب المزاج

زيادة الوزن

جلد جاف

ليال بلا نوم

آلام المفاصل بسبب هشاشة العظام

تعرق ليلي

حكة المهبل والفرج

الخطر المرتبط بسن اليأس

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتفع في النساء بعد سن اليأس بسبب نقص هرمون الاستروجين، تشمل الأعراض التي يمكن أن تحدث في أي وقت ما يلي:

هشاشة العظام والكسر

أمراض القلب والأوعية الدموية

التغيرات النفسية

تغيرات الجلد والشعر

العجز الجنسي

الخَرَف

تشخيص سن اليأس



العمر الذي يحدث فيه انقطاع الطمث محدد وراثيًا ، ولا يرتبط بعمر الحيض أو الزواج أو عدد حالات الحمل أو الرضاعة أو الطول أو الوزن وما إلى ذلك، هذه في الأساس مرحلة نقص هرمون الاستروجين، قبل أن يبدأ انقطاع الطمث ، هناك مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حيث تحدث الإباضة وتبدأ الهرمونات بالتناقص ببطء.

بعد انقطاع الطمث، يحدث فقدان في كتلة العظام بنسبة ثلاثة إلى خمسة بالمائة كل عام ، ويرجع ذلك إلى نقص هرمون الاستروجين، يمكن لفحوصات كثافة المعادن في العظام (BMD) أن تكشف عن بداية الإصابة بهشاشة العظام، ونتيجة لذلك ، فإن الفحص الصحي السنوي أمر بالغ الأهمية في هذه الفئة العمرية للتشخيص المبكر.

إذا كانت المرأة تعاني من انقطاع الطمث قبل سن الأربعين، فهذا يعني "انقطاع الطمث المبكر". "إذا لم يتوقف الحيض بعد سن الخمسين ، يقوم الأطباء بإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية للحوض لاستبعاد حدوث مضاعفات. عندما لا يكون هناك حيض لمدة 12 شهرًا ، فهذا يعني أنك دخلت سن اليأس ؛ ويمكن إبلاغ أفراد الأسرة بذلك.

كيفية التعامل مع سن اليأس



سن اليأس ليس مرضًا ولكن هناك تغيرات ملحوظة في الجسم. وبالتالي ، تحتاج المرأة إلى إجراء تغييرات في نمط حياتها ، للتكيف مع هذه التغييرات ، وهذا يشمل:

تمرنى كل يوم

اتبعى نظامًا غذائيًا صحيًا لتجنب الإصابة بالفصال العظمي

أدخلى المزيد من الكالسيوم في النظام الغذائي ؛ تقليل استهلاك الأصناف الحلوة والزيت

مارسى التأمل للابتعاد عن التهيج والاكتئاب

الوجبات الجاهزة الرئيسية من الضروري أن تعتني المرأة بصحتها وأن تمارس الرياضة بانتظام ، وأن يكون لها نظرة إيجابية ، وتبذل جهودًا لعيش حياة صحية.