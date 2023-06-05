المشدد 10 سنوات لصاحب محل هواتف لحيازته 20 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة المتهم " ر.ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1747 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضط وتفتيش المتهم " ر.ع.ج" صاحب محل هواتف، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 20 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن القطع المضبوطة تحوي علي مخدر الحشيش وزنت 410.18 جرام، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.