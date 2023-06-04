السجن المؤبد لسائق قتل مدرسة على المعاش بعكاز لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة والثلاثين، بمعاقبة المتهم "أ.ع.ال" سائق، حضوريا بالسجن المؤبد، ما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، بقتل المجني عليها ه.ع.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم محرم بك ،يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها داخل شقتها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، بأن التحريات والمصادر السرية دلت على قيام المتهم" أ.ع.ال" سائق يقوم بمحاولة إخفاء بعض المسروقات، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان تواجده ، فأبصرت وبحوزته بعض المسروقات، و بمواجهته أقر بأن تلك المسروقات محصلة من مسكن المجني عليها" ه.ع.ع" مدرسة على المعاش وذلك بعد أن دلف إلى الشقة محل سكنها عن طريق أحد النوافذ بقصد سرقتها ، وعند مشاهدته من قبل المجني عليها ، عقد العزم على قتلها، وتحصل على اده عصا خشبية عكاز من محل الواقعة ، وسدد لها عدة ضربات استقرت برأسها قاصدا إزهاق روحه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ،والتي أودت وقام بسرقة منقولات وهي هاتف محمول مبلغ مالي وعدد 6 خواتم ذهبية و اسورة ذهبية المضبوطة بحوزته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية، وثبت من تقرير الطب الشرعي بأن الإصابة الموصوفة بالكشف الظاهري بجسد المجني عليها هي إصابات رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب ويجوز حدوثها من مثل حرز العكاز، وأن المتهم قد ارتكب الجناية و الجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.