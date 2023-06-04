موانئ البحر الأحمر: 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة صادرات اليوم للدول المختلفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم خلالهم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و612 شاحنة، و793 سيارة.

شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و 309 شاحنة و 773 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 303 شاحنة و 20 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، امل، والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة .

ويشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و 205 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وسينا.

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 760 سيارة بوزن 1520 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانئها .