ميناء سفاجا البحري يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم من أستراليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و 93 سيارة.

وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 344 شاحنة و 82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 403 شاحنة و 11 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AMIDALA وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين أمل والقاهرة بينما تغادر ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2 وغادر السفينتين أمل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 260 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها .



