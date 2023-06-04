ضبط 142 طن قمح محلى داخل 15 مخزنا بمراكز ديروط والقوصية والفتح بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مواصلة جهود تمشيط الأسواق، وضبط المخالفين وكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت المواطنين، حيث تمكنت مديرية التموين بالمحافظة خلال حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 15 مخزن بمراكز ديروط والقوصية والفتح بداخلها 142 طن قمح محلى بغرض حجبها، وعدم توريدها فى منظومة التوريد الحكومية، وبيعها فى السوق السوداء لاستخدامها فى غير الأغراض المسموح بها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار تكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق بين المحافظة، والتموين لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدى للاحتكار وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بحقوق المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، والوحدات المحلية لجهودهم فى ضبط القضايا التموينية ومنع تداول القمح المحلى ومنع الاتجار به فى السوق السوداء مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة واستمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداولها أو الإتجار فيها خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

من جانبه، أوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط إنه بناءا على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم مواصلة الحملات التموينية على الأسواق لضبطها والتصدى لمحاولات الاحتكار وحجب السلع وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف وبمشاركة العقيد وائل نجاتى وكيل مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولى إدارات التموين بالمراكز حيث أسفرت الحملات عن ضبط 6 مخازن بداخلها 30 طن قمح محلى بدائرة مركز ديروط فضلا عن ضبط 42 طن بداخل 4 مخازن بدائرة مركز القوصية و5 مخازن بدائرة مركز الفتح بداخلها 70 طن قمح محلى.

يذكر أن اللواء عصام سعد قد أعلن فى وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالقمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".