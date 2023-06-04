تعرف على آخر مستجدات مشروعات الرصف والمحاور المرورية الجديدة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تشهد مراكز محافظة أسوان، أعمال مكثفة فى قطاع رصف الطرق، فى ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية، لخلق محاور وشرايين مرورية جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية ولراحة المواطنين.

"اليوم السابع" يقدم آخر المستجدات ونسب الإنجاز..

أولا: تم تنفيذ 90 % من الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كيلو متر، وباعتمادات 106 ملايين جنيه.

ثانيا: إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ثالثا: تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى، وأمام مستشفى التأمين الصحى.

رابعا: جار تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السطحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم.

خامسا: استكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وامتداده، ومداخله، وشارع الفنادق.

سادسا: تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال رصف منطقة أطلس، وشارع كسر الحجر فى القطاع الذى تم نهو أعمال الإحلال والتجديد به لشبكات المياه، سابعا:تم الانتهاء الطرق الداخلية لمستعمرة السد العالى شرق.

ثامنا: تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس بشارع التحرير، وبدء الطبقة السطحية

تاسعا: تم الانتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف شوارع 23 يوليو، والمعبد " ميدان الجابرى والمركز "بادفو

عاشرا: رصف طريق كورنيش النيل بإدفو " المستشفى، البنوك والعرضيات "

حادى عشر: استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بشارع الجبانة بالغابة، وطريق أسوان / القاهرة الزراعى، وشارع أبو بكر الصديق بنطاق مركز ومدينة دراو

ثانى عشر: استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة.