إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم ل حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ربع نقل، علي طريق أبو الأخضر العصلوجي بدائرة مركز الزقازيق ، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ربع نقل، علي طريق أبو الأخضر العصلوجي بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات .