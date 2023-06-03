إصابة 11 شخصا فى تصادم سيارتين فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد -كريم صبحى

أصيب 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى محور 26 يوليو تقاطع الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور 26 يوليو، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث إصابة 11 شخصا وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .