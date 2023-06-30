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مشاهد روحانية من أداء الحجاج صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:56 م
مشاهد روحانية من أداء الحجاج صلاة الجمعة بالمسجد الحرام صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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أدى جموع المصلين اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، في أجواء إيمانية خاشعة وفي ظل منظومة خدمات هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد كثيفة من المصلين من حجاج بيت الله الحرام.
 
ووفرت الرئاسة الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام من غسيل وتطهير وتعقيم المسجد الحرام وجنباته عبر 4000 عامل وعاملة، مدعومين بأدوات التقنية الحديثة من الروبورتات الذكية، والتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في وقت واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال.
 
وعملت الرئاسة على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم الدخول من وإلى المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بأحجام مختلفة، وبلغات متعددة، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، كما جهزت 5000 عربة عادية، إضافة إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد.
 
ووزعت الرئاسة عبوات ماء زمزم المبردة، كما جندت 800 عامل لتوزيع ماء زمزم المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزعت 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها قرابة 500 ألف لتر من مياه زمزم.
 
صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام (4)
صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام (4)

صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام
صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام

صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام (2)
صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام (2)

صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام (3)
صلاة الحجاج الجمعة بالمسجد الحرام (3)

 


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