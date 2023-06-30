تساقط الشعر الناتج عن الحمل.. نصائح صحية لتجنبه

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يحدث تساقط الشعر أثناء الحمل بسبب الأمراض الكامنة والتوتر وتقلبات الهرمونات ، ومع ذلك، يمكن إدارتها بسهولة من خلال بعض عادات نمط الحياة البسيطة والصحية.

لماذا تعانين من تساقط الشعر أثناء الحمل؟

وفقا لموقع " womenshealthmag "، يأتي الحمل مصحوبًا بتقلبات هرمونية شديدة، يحدث هذا عندما يستعد الجسم لاستضافة الطفل، خلال هذا الوقت ، قد ترتفع مستويات هرمون الاستروجين لدينا مما يؤدي إلى إبطاء تساقط بصيلات الشعر، ونتيجة لذلك ، تعاني بعض النساء من تساقط شعر أقل ، ولكن هذا ليس هو الحال مع غالبية النساء الحوامل.

قد يعانين من حالة تسمى تساقط الشعر الكربي، حيث يعانين من الإجهاد والصدمة، يمكن أن يتسبب ذلك في ترقق الشعر وتساقطه، بخلاف هذه الحالة ، يمكن أن يحدث تساقط الشعر أثناء الحمل بسبب الأمراض الكامنة والتوتر والتقلبات الهرمونية. ومع ذلك ، يمكن إدارتها بسهولة من خلال بعض عادات نمط الحياة البسيطة والصحية.

حافظى على نظام غذائي صحي

الحفاظ على نظام غذائي متوازن: النظام الغذائي هو أهم جانب خلال فترة الحمل. يضمن رفاهية كل من الأم والطفل، يمكنه أيضًا إصلاح مشاكل تساقط الشعر، أولاً ، حدد سبب المشكلة ، بعد ذلك ، استشر الحل مع طبيبك، حيث إن النظام الغذائي سيضمن حصول الأم على جميع العناصر الغذائية الجيدة مما سيوقف تساقط الشعر.

اتبعي روتينًا لطيفًا للعناية بالشعر

لا تنغمس في أي نوع من إجراءات العناية بالشعر الفاخرة، بدلًا من ذلك، تناول بعض العلاجات المنزلية مثل وضع الزيت بانتظام أو تدليك فروة رأسك أو وضع الصبار والحصول على منتجع صحي للشعر في المنزل مع عبوة من الزبادي والموز وزيت الزيتون.

الترطيب مهم

يمكن أن يسبب الجفاف تساقط الشعر، لذا ، تأكد من أن جسمك لا يخسر ذلك. يجب أن تشرب ما لا يقل عن 2-4 لترات من الماء كل يوم من أجل الرفاهية العامة.

لا تتعرضى للإجهاد

الإجهاد هو سم للشعر، أكثر من أي شيء آخر، يمكن أن تؤدي صحتك العقلية السيئة إلى حدوث مثل هذه المشاكل، لذا ، توقف عن القلق والاسترخاء، مارس الأنشطة التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء.

لا تغسل شعرك بشكل متكرر

غسل شعرك كل يوم يمكن أن يجعله جافًا وهشًا، عندما تكون بالفعل تعاني من الإجهاد أو الأمراض أو التقلبات الهرمونية، تأكد من عدم ممارسة المزيد من الضغط على جسمك وشعرك.

دلكي فروة رأسك بانتظام

من المعروف أن تدليك الشعر يزيد الدورة الدموية، سيساعد ذلك في تقليل تساقط الشعر وزيادة نمو الشعر وتألقه.