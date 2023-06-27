9 نصائح للنساء لتقليل مخاطر فقدان كثافة العظام بسبب انقطاع الطمث

كتبت ميرفت رشاد

النساء أكثر عرضة لخطر فقدان كثافة العظام بسبب انقطاع الطمث، وذلك لأن هرمون الاستروجين ، وهو هرمون يساعد على حماية العظام ، يتناقص بشكل ملحوظ أثناء انقطاع الطمث، يساعد الإستروجين على تنظيم كمية الكالسيوم والمعادن الأخرى في العظام.



نصائح للمساعدة في تقليل مخاطر فقدان العظام عند النساء: ​1. كمية كافية من الكالسيوم الكالسيوم عنصر غذائي أساسي للحفاظ على عظام قوية، يمكن للمرأة الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأطعمة والمشروبات المدعمة بالكالسيوم. مع تقدم المرأة في العمر ، تصبح أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام ، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام والكسور ، هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر فقدان العظام، وإليك النصائح لتقليل خطر الإصابة بفقدان كثافة العظام، وفقا لما نشره موقع"doctor.ndtv".الكالسيوم عنصر غذائي أساسي للحفاظ على عظام قوية، يمكن للمرأة الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأطعمة والمشروبات المدعمة بالكالسيوم.



2. استهلاك فيتامين د مثل الكالسيوم ، فيتامين د ضروري لعظام قوية،يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، يجب أن تهدف النساء إلى الحصول على 600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا، تعتبر حمامات الشمس طريقة رائعة أخرى لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم. ومع ذلك ، تأكد من القيام بذلك بأمان.



3. تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في الحفاظ على الصحة العامة ، بما في ذلك صحة العظام. يجب أن تهدف النساء إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية لعظام قوية.



4. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد تمارين حمل الوزن مثل الجري والمشي ورفع الأثقال في بناء كثافة العظام والحفاظ عليها، يجب أن تهدف النساء إلى ممارسة تمارين حمل الأثقال لمدة 30 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع



5. الإقلاع عن التدخين تم ربط التدخين بزيادة مخاطر فقدان العظام. في الواقع ، التدخين كما تعلم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك بطرق مختلفة. يجب على النساء الإقلاع عن التدخين لتقليل مخاطر الإصابة به



6. إجراء فحوصات منتظمة يجب أن تخضع النساء لفحوصات منتظمة لكثافة العظام لتحديد ما إذا كن معرضات لخطر الإصابة بهشاشة العظام. إذا كانوا معرضين للخطر ، يمكن لطبيبهم أن يوصي بخطوات لتقليل مخاطرهم.



7. انتبه للأدوية يمكن أن تزيد بعض الأدوية ، من خطر فقدان العظام يجب أن تعمل النساء مع أطبائهن لإيجاد بدائل لهذه الأدوية أو اتخاذ خطوات لتقليل مخاطرها.