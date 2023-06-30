إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى القديم ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق الصحراوي الشرقى القديم أمام قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كل من، ياسر سيد محمد رفاعي 47 سنه مقيم ورشة علي حمودة مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالأطراف، تغريد أبو زيد أحمد 11 سنة طالبة مقيمة جزيرة أبو صالح مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيسر والفك السفلي، سناء سامح حسن 20 سنة مقيمة القاهرة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، هويدا سليمان محمد 53 سنة مقيمة القاهرة مصابة بكسر فى الساق والذراع الأيمن، محمود عزت عبد الوهاب 27 سنة مقيم العلالمة مصاب باشتباه كسر فى العمود الفقري وسحجات وكدمات، نورا حسين سيد 22 سنة مقيمة العلامة مصابة بكدمات متفرقة فى الجسم.