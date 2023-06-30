اليوم السابع
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بعد 48 ساعة من توليه مديرا للمرور..

جرائم الإرهابية.. العميد مالك مهران استشهد دفاعا عن ديوان محافظة بنى سويف

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:21 ص
جرائم الإرهابية.. العميد مالك مهران استشهد دفاعا عن ديوان محافظة بنى سويف العميد مالك مهران
بنى سويف هانى فتحى

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جرائم الجماعة الإرهابية إبان ثورة 30 يونيو، سيظل شاهد عيان على ذلك التاريخ الاسود لتلك الجماعة الإرهابية، وفى صباح الرابع عشر من أغسطس من عام 2013، شهدت محافظة بنى سويف العديد من أحداث العنف والتخريب التى قامت بها الجماعة الإرهابية فى كافة مدن المحافظة والتى كانت تسعى من خلالها إلى تدمير المنشآت العامة وأثارت الفوضى.

وقبل ذلك اليوم بيومن فقط انتقل العقيد مالك مهران ابن محافظة الغربية من إدارة مرور مرسى مطروح إلى إدارة مرور بنى سويف بعد ترقيته مديراً لإدارة مرو محافظة بنى سويف.

وفى اول أيام عمله أمام ديوان عام محافظة بنى سويف، تعرض مبنى المحافظة لاعتداء من قبل الجماعة الإرهابية كغيره من المنشآت الحيوية بالمحافظة، وتعرض العميد مالك مهران لاعتداء من قبل الجماعة الإرهابية نقل على إثرها إلى مستشفى بنى سويف العام وبعدها نقل إلى مستشفى المعادى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وأكد شهود العيان وقت الحادث أن العميد مالك مهران كان يبدأ عمله فى ذلك اليوم فى تأمين ديوان عام محافظة بنى سويف وخاصة فى أول أيام عمل المحافظ المستشار مجدى البتيتى، واثناء اعتداءات الجماعة الإرهابية، قام أحد الجماعة الإرهابية بضربه من الخلف باله حادة على رأسه سقط على إثرها على الأرض.

من جانبه قرر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف فى ذلك الوقت إطلاق اسم الشهيد العقيدمالك مهران إمام محمد مدير ادارة مرور بنى سويف على مدرسة ورشة سنور للتعليم الأساسى بشرق النيل التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، تكريما له واعترافا بالجميل لما قدموه وما بذلوه من أرواح تضحية من أجل الوطن.

وشهد محيط ديوان عام محافظة بنى سويف فى الرابع عشر من أغسطس من عام 2013 قيام أنصار الجماعة الإرهابية بالهجوم على مبنى ديوان عام المحافظة بالأسلحة النارية والمولوتوف.

وأسفر الهجوم عن إحراق المبنى بالكامل، وكذلك إحراق كافة سيارات المحافظة، ونجاة المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف وقتها فيما استشهد العميد مالك مهران 

الشهيد العميد مالك مهران
الشهيد العميد مالك مهران

 

الشهيد مالك مهران
الشهيد مالك مهران

 

العميد مالك مهران
العميد مالك مهران

 

حرق محافظة بنى سويف
حرق محافظة بنى سويف

 

مبنى محافظة بنى سويف
مبنى محافظة بنى سويف

 

مدرسة الشهيد مالك مهران ببنى سويف
مدرسة الشهيد مالك مهران ببنى سويف

 

 

 


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