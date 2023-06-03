تموين الدقهلية يضبط مخابز تجمع بطاقات بالمخالفة وتتلاعب بأوزان الرغيف

الدقهليه شريف الديب

تمكنت حملة تموينية اليوم، برئاسة السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، على مركزي المنصورة وبني عبيد بمحافظة الدقهلية ، من ضبط عدد من المخالفات خلال متابعة المخابز ومدي الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

ورافقه فى الحملة محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط وتحرير 2 محضر تجميع بطاقات تموينيه وضبط 244 بطاقه، وتحرير 3 محاضر نقص وزن من 12 حتى 19 جرام، و 2 محضر تصرف دقيق بإجمالي 11 شيكارة، و 1 محضر غلق بدون إذن رسمى، و 1محضر عدم تمكين الحمله ، و 3 محضر انتهاء من الإنتاج، و وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، بأن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أى مخالفات تمس الأمن الغذائي وأنها مستمرة في تكثيف الجهود الرقابية من أجل مصلحة المواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى التزام أصحاب المخابز بالاوزان والمواصفات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.