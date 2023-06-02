ضبط مخالفات مخابز في حملة لمديرية التموين فجر اليوم بالدقهلية

قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، حملة فجر اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 يرافقه عدد من مسئولي المديرية، حيث شارك في الحملة على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ناحية مركز بلقاس وشربين وميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير عدد 24 محضر نقص وزن بمقدار من 10 : 29 جراما، ضبط مخبز لتجميعه عدد 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، 11 محضر تصرف في إجمالى 130 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، 6 محاضر غلق بدون إذن رسمى، 2 محضر عدم وجود ميزان معتمد، تحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية، حملاتها فى مواجهة المخالفين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه