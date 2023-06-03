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السبت، 03 يونيو 2023 02:26 م
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المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: لا يوجد شكاوى من امتحانات الفقه والحديث

السبت، 03 يونيو 2023 01:26 م
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: لا يوجد شكاوى من امتحانات الفقه والحديث امتحانات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكدت المنطقة الازهرية بالإسكندرية اليوم السبت انها لم تتلق شكاوى من امتحانات الفقه والحديث لطلاب المرحلة العلمية فى كافة المعاهد بمحافظة الإسكندرية.
 
وأكد مدير المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات واطمأنا على أن الأسئلة لايوجد بها شكوى من الطلاب والطالبات وأنها مطابقة للمنهج.
 
ويؤدى الطلاب امتحان طلاب القسم العلمى اليوم مادتى الفقه بجميع مذاهبه لجنه اولى واللجنة الثانية الحديث.
 
يذكر أن استعداد المعاهد الأزهرية لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، و مهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.
 
من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.
 
يشار إلى أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
 

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