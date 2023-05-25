اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 12:49 م
أكرم القصاص
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أزهر الإسكندرية: الانتهاء من إعداد مراكز التصحيح للشهادة الإعدادية والابتدائية

الخميس، 25 مايو 2023 12:37 م
أزهر الإسكندرية: الانتهاء من إعداد مراكز التصحيح للشهادة الإعدادية والابتدائية جانب من الحدث
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المنطقة الازهرية بالإسكندرية الانتهاء من إعداد مراكز التصحيح وتوزيع خطابات التصحيح اليوم الخميس بتوجيهات ومتابعة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والأستاذ علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.
 
وقال إسماعيل العوامي مدير الامتحانات أن عملية التصحيح للشهادتين الإبتدائية والإعدادية ستبدأ فور الانتهاء من امتحانات بداية من يوم الأحد القادم أما امتحانات القراءات فيتم تصحيحها مركزيا بالقاهرة.
 
وكثفت المنطقة متابعة الامتحات للتأكد من إنهاء الامتحانات على أفضل وجه؛ فقاما كل من رئيس المنطقة ووكيلها بمتابعة لجان معهدي جمال زين الدين بنين وفتيات محرم النموذجيين والتابعين لإدارة شرق التعليمية الأزهرية،  كما توجه موفد قطاع المعاهد الأزهرية  عبد الحكيم قاعود إلى معاهد ولجان  برج العرب يرافقها ابتسام عمردرويش مديرة إدارة الجودة بالمنطقة.
 
 

 

 


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