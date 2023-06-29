الأوقاف تطلق مبادرة "لغة القرآن الكريم" لتعلم العربية ورفع كفاءة المتحدثين بها

كتب لؤى على

أكدت وزارة الأوقاف أنه بما أن فهم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة لا يتم على الوجه الأكمل الأتم إلا بتعلم بل بمعرفة أسرار اللغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وخدمة لكتاب الله (عز وجل) ولسنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وللغة القرآن الكريم ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة تعلم اللغة العربية (قواعد وأساسيات النحو والصرف والبلاغة والإملاء) حضورًا فعليًّا أو عن بعد.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن المبادرة تأتى على عدة مستويات كما يلى :

المستوى الأول : طلاب الثانوية العامة والأزهرية.

المستوى الثاني : الطلاب الجامعيون.

المستوى الثالث : الأئمة والواعظات.

المستوى الرابع : حملة المؤهلات العليا من غير الأئمة والواعظات.

وتأتي المبادرة في عدة مراكز على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها مسجد النور بالعباسية وسنعلن لاحقا عن باقي الأماكن حسب أعداد الراغبين في المشاركة، وستكون الدراسة عبارة عن محاضرة واحدة لمدة ساعتين أسبوعيًّا لمدة ثلاثة أشهر للدورة الأولى "دورة الأساسيات (1)"، وسيمنح من يجتاز الاختبار في نهاية الدورة إفادة بذلك.