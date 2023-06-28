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وزارة الصحة: الكشف والعلاج بمبادرة 100 يوم صحة وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:00 ص
وزارة الصحة: الكشف والعلاج بمبادرة 100 يوم صحة وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية مبادرة 100 يوم صحة تتبع أحدث البروتوكولات العلاجية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة تتضمن الكشف والعلاج بالمجان وفق أحدث البرتوكولات العلاجية. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والمتابعة وصرف العلاج يتم بالمجان وبأحدث البرتوكولات العالمية.
 
وأكد وزير الصحة والسكان حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.
 
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الحملة ستعمل من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.
 
الكشف والعلاج بمبادرة 100 يوم صحة وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية
الكشف والعلاج بمبادرة 100 يوم صحة وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية

 


الصحة

100 يوم صحة

الكشف والعلاج

اليوم السابع بلس

مبادرة 100 يوم صحة



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