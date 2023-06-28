نائب محافظ دمياط يشارك الأيتام فرحة العيد

دمياط معتز الشربيني

قدم إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، التهنئة للأطفال الأيتام وشاركهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال زيارته دارين للأيتام بمدينة دمياط وفارسكور، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وحرص نائب المحافظ على الجلوس مع الأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم نائب المحافظ الهدايا للأطفال، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً عليهم ، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بينهم ومشاركتهم فرحة العيد .

تأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المستمر لدور الأيتام والحرص الدائم على تقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الإستقرار والسلام الإجتماعي.