محافظ دمياط توافق على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج

دمياط - معتز الشربيني

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفنى، كفصول مٌلحقة بمدارس دمياط الجديدة الفندقية ورأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية، وأيضًا مدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية وفارسكور الثانوية الزراعية العسكرية للعام الدراسى 2023/2024.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة ورؤيتها نحو التوسع فى منظومة التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفتح تخصصات جديدة تخدم المجتمع المحلى.

وتتضمن تلك التخصصات:

- مهنة مطاعم وجبات سريعة بمدرسة دمياط الجديدة الفندقية

-مهن فنى مشرف غرف و فنى طاهى و فنى مضيف بمدرسة رأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية

-مهن فنى إنتاج الدجاج و فنى الصناعات الغذائية و فنى إنتاج الألبان وتصنيع منتجاتها بمدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية.