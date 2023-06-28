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مشاهد إيمانية من رمى الحجاج جمرة العقبة فى أول أيام التشريق.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:46 م
مشاهد إيمانية من رمى الحجاج جمرة العقبة فى أول أيام التشريق.. صور الحج،ارشيفية
رسالة منى- محمود عبد الراضي

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بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.
 
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وظهر تناسق لضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في طوابق جسر الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.
 
 وبذل رجال الأمن وأفراد الكشافة جهودا في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام طوابق جسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة .
 
 واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج .
 
 

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