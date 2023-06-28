حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يرمون جمرة العقبة

رسالة منى - محمود عبد الراضي

أنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رمي جمرة العقبة، اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور.

وكان حجاج البرنامج قد منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأكبر من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب، لينعم الحجاج بكل التسهيلات والخدمات المقدمة، معربين عن شكرهم ودعائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من خدمات جليلة وعظيمة للحجاج.

ويواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداءً بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى، وهم ينعمون خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاج إليها الحاج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم بها لجان البرنامج.