توافد كبير على حديقة الحيوان والمتنزهات شواطئ مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو، اليوم الأربعاء، لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، إضافة لتواجد عدد كبير من الأهالي بالملاهي بحديقة صنعاء، وشواطئ مصيف بلطيم، للاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بطول الشواطئ الـ6، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالا كبيراً ، وتواجد عدد كبير من الاطفال والاسر حول بيت السباع ،وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمعيدين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ، وتواجد 100 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي " موتوسيكل مائي " و 3 لنشات بحرية ، مؤكداُ أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم. وأكد عطية، أنه تم اقامة عدد من المشايات من الكورنيش وحتى الشاطئ وذلك لسهولة، وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تجهيز وتهيئة مكان لنزول وذي الاحتياجات الخاصة للشاطئ ،وقد تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ بدعم المدينة ب 5 سيارات إسعاف خلال إجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ ،كما تم التنسيق مع مديرية التموين بكفر الشيخ باستمرار متابعة الأسواق والمخابز وزيادة الحملات على المحلات والمطاعم والتأكد من جودة المعروض بالمحلات والمطاعم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.



اقبال الاهالي



الاحتماء بالبحر من حرارة الجو



الاقبال على الحدائق بصنعاء



التواجد بالملاهي بحديقة صنعاء



التواجد بالملاهي



التوافد على الحدائث



امتداء الجمال بحديقة الحيوان



انتشار الباعة على شواطئ المصيف



بيت السباع بحديقة الحيوان بكفر الشيخ



تواجد الشباب بحديقة صنعاء



تواجد الشباب بشواطئ مصيف بلطيم



تواجد رجال الانقاذ على الشواطئ



تواجد رجال الانقاذ



تواجد عدد كبير بحديقة صنعاء



توافد المعيدين على مصيف بلطيم



توفير الخدمات بمصيف بلطيم



توفير المشايات



توفير مشايات لتسهيل حركة الوصول للشواطئ



جانب من الاقباب بحديقة صنعاء



جانب من التواجد بالمصيف في أول ايام عيد الأضحى



جانب من التواجد بالمصيف



جانب من التواجد بمصيف بلطيم



جانب من تواجد الاهالي



حديقة الاسرة وتالطفولة بدسوق



رحلات نيلية



زحام حول الملاهي



طاقم من رجال الانقاذ